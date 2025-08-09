Homem é morto a tiro após sair de festa de aniversário em Castanhal

Ao sair de uma festa de aniversário na madrugada deste sábado (9), Manoel Lucivaldo Travassos Carvalho foi morto com um tiro disparado por um homem desconhecido que estava em um carro de passeio, na rua Samambaia, no Município de Castanhal, no nordeste do Estado do Pará. Policiais do 5º Batalhão de Polícia Militar de Castanhal atuaram nessa ocorrência que chocou os moradores do município.

O assassinato de Manoel Lucivaldo se deu por volta das 2h13 deste sábado, na rua Samambaia, 543, entre Projetada XIII e IX, no bairro São José. Uma guarnição da PM foi acionada por volta das 2h13 para checar a informação de ocorrência de lesão corporal contra uma pessoa provocada por disparo de arma de fogo na área conhecida como Propira, no bairro São José.

A princípio, tratava-se de duas vítimas no caso, e essas pessoas teriam sido socorridas por meios próprios ao Hospital Municipal de Castanhal. Ao chegar ao local, os policiais mantiveram contato com testemunhas e, então, tomaram conhecimento de apenas uma pessoa havia sido atingida. Essa vítima foi identificada preliminarmente como Manoel Lucivaldo Travassos Carvalho, residente na rua Projetada IX, no bairro São José.

Crime

Manoel Lucivaldo encontrava-se no Bar da Mary. Nesse local, transcorria uma festa de aniversário. Ao deixar esse estabelecimento comercial, ele foi surpreendido com a chegada de um homem não identificado em um carro de passeio. Esse homem efetuou um disparo de arma de fogo contra Manoel. Em seguida, o atirador fugiu do local.

A Polícia coletou imagens do sistema de monitoramento da área do estabelecimento e passou a fazer buscas nas proximidades ojetivando capturar o suspeito. No entanto, ele não foi localizado.

Momentos depois, os policiais militares tomaram conhecimento de que a vítima faleceu no Hospital Municipal de Castanhal, em decorrência do ferimento sofrido.