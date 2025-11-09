Capa Jornal Amazônia
Homem é ferido com golpe de facão em praça pública em Parauapebas

Vítima foi atendida por equipe do Samu, na tarde do último sábado (08)

O Liberal
Homem foi gravemente ferido na cabeça com corte de facão em praça de Parauapebas, na região sudeste do Pará. (Divulgação PM)

Um homem não identificado ficou gravemente ferido após um golpe de facão na tarde do último sábado (8), na Praça do Cidadão, localizada no Bairro Rio Verde, em Parauapebas, região sudeste do Pará. O agressor conseguiu fugir antes da chegada da polícia.

Segundo o boletim de ocorrência, uma guarnição da Polícia Militar (PM) realizava rondas pela área quando foi informada sobre a agressão. Quando chegaram na praça, os policiais encontraram a vítima com um ferimento na cabeça, apresentando sangramento intenso e visíveis sinais de embriaguez. O homem não portava documentos, o que impediu sua identificação imediata.

Testemunhas relataram que o agressor também não foi reconhecido e que ele deixou o local rapidamente. As equipes policiais realizaram buscas nas imediações, mas o suspeito não foi localizado.

O portal Correio de Carajás informou que a vítima recebeu os primeiros socorros de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e, em seguida, foi encaminhada para uma unidade de saúde. O estado de saúde do homem não foi divulgado. A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o crime e identificar o autor do crime considerado tentativa de homicídio.

