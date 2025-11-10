Capa Jornal Amazônia
Homem é encontrado morto em Igarapé de Altamira; há suspeita de execução

O corpo foi localizado na tarde de domingo (9), na Comunidade da Serrinha

Homem é encontrado morto em Igarapé de Altamira; há suspeita de execução. (Foto: Redes Sociais)

Um homem identificado como José Carlos de Souza foi encontrado morto boiando em um igarapé na Comunidade da Serrinha, em Altamira, sudoeste do Pará. O corpo foi localizado por moradores na tarde de domingo (9), na área que fica a cerca de 20 km do centro do município. De acordo com as informações iniciais, a vítima apresentava lesões que indicam uma possível execução.

Segundo as informações iniciais, a vítima foi avistada por moradores, que chamaram a Polícia Militar. O corpo do homem já estava em avançado estado de decomposição. Conforme o Portal A Voz do Xingu, os peritos da Polícia Científica informaram que o cadáver apresentava perfurações na região das costas que poderiam indicar uma possível morte com violência. 

Após ser retirado do local, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) onde passaria por mais exames que devem confirmar as causas da morte. Familiares estiveram no local e fizeram o reconhecimento. "A Polícia Civil informa que a Delegacia de Altamira irá instaurar um inquérito policial para investigar o caso", comunicou a PC em nota. A Polícia Científica do Pará confirmou que realizou a remoção do corpo em avançado estado de decomposição. "Exames são realizados para identificação e posterior liberação à família", disse em nota.

Investigação

Os relatos preliminares são de que José Carlos estava desaparecido desde quarta-feira (5). Ele havia saído da casa onde morava para participar de um evento e não retornou mais. Ainda conforme o portal, recentemente a vítima havia sido assaltada e teve vários pertences levados. Ele chegou a registrar um boletim de ocorrência sobre o caso. A Polícia Civil deve esclarecer se a morte do homem tem ligação com o crime anterior.

 

Palavras-chave

corpo encontrado em igarapé

Polícia Civil do Pará

