Homem é encontrado morto em Igarapé de Altamira; há suspeita de execução
O corpo foi localizado na tarde de domingo (9), na Comunidade da Serrinha
Um homem identificado como José Carlos de Souza foi encontrado morto boiando em um igarapé na Comunidade da Serrinha, em Altamira, sudoeste do Pará. O corpo foi localizado por moradores na tarde de domingo (9), na área que fica a cerca de 20 km do centro do município. De acordo com as informações iniciais, a vítima apresentava lesões que indicam uma possível execução.
Segundo as informações iniciais, a vítima foi avistada por moradores, que chamaram a Polícia Militar. O corpo do homem já estava em avançado estado de decomposição. Conforme o Portal A Voz do Xingu, os peritos da Polícia Científica informaram que o cadáver apresentava perfurações na região das costas que poderiam indicar uma possível morte com violência.
Após ser retirado do local, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) onde passaria por mais exames que devem confirmar as causas da morte. Familiares estiveram no local e fizeram o reconhecimento. "A Polícia Civil informa que a Delegacia de Altamira irá instaurar um inquérito policial para investigar o caso", comunicou a PC em nota. A Polícia Científica do Pará confirmou que realizou a remoção do corpo em avançado estado de decomposição. "Exames são realizados para identificação e posterior liberação à família", disse em nota.
Investigação
Os relatos preliminares são de que José Carlos estava desaparecido desde quarta-feira (5). Ele havia saído da casa onde morava para participar de um evento e não retornou mais. Ainda conforme o portal, recentemente a vítima havia sido assaltada e teve vários pertences levados. Ele chegou a registrar um boletim de ocorrência sobre o caso. A Polícia Civil deve esclarecer se a morte do homem tem ligação com o crime anterior.
