Homem é detido com televisão furtada e materiais usados para o tráfico em Marabá

Douglas Ribeiro de Oliveira foi encaminhado à 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil, na tarde de quinta-feira (23), após ser detido em posse de uma televisão furtada e de materiais supostamente utilizados para o tráfico de drogas. Ele admitiu à Polícia Militar ter comprado o aparelho, mas negou envolvimento com a venda de entorpecentes.

A abordagem ocorreu por volta das 13h30, na rua Magalhães, bairro Morada Nova, em Marabá, no sudeste do Pará, depois que uma mulher informou à polícia que o filho havia retirado de casa um aparelho de televisão e vendido para comprar drogas. Segundo informações do site Correio de Carajás, a própria vítima indicou onde o equipamento estaria.

No endereço informado, os militares encontraram Douglas, que confirmou ter comprado a televisão por R$ 450. Durante a conversa, os policiais notaram sobre um armário alguns objetos suspeitos.

Foram apreendidos uma tro​uxa de maconha, uma balança de precisão, um rádio comunicador, papelotes picotados semelhantes a embalagens de entorpecentes e R$ 900 em espécie.

Questionado sobre o possível envolvimento com o tráfico, Douglas negou o crime. No entanto, segundo os policiais, o local já havia sido alvo de denúncias anteriores de comercialização de drogas.

O suspeito e o material apreendido foram levados para a delegacia. Até o momento, a Polícia Civil não informou qual procedimento foi adotado no caso.