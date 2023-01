Homem é decapitado durante briga no interior do Pará

Um homem foi decapitado durante confronto entre facções na zona rural de Igarapé-Miri, município no nordeste paraense. O crime ocorreu na noite de quinta-feira (12).

As informações foram divulgadas pelo Jornal Miriense On-Line. Ainda segundo a publicação, os ribeirinhos viveram momentos de muita tensão após, membros de facções rivais entrarem em confronto na localidade do rio Anapu.

De acordo com a Polícia Militar do Pará, um homem foi decapitado durante o confronto entre as facções rivais. A Polícia faz buscas naquela área.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado por meio da Delegacia do município de Igarapé-Miri. O corpo de um homem, identificado como Clemerson Junior Raiol, foi localizado, na última quinta-feira (12), nas proximidades do Rio Anapuzinho.

A vítima foi atingida por disparo de arma de fogo, golpes de faca e decapitada. Perícias foram solicitadas e diligências estão sendo conduzidas para apurar a motivação e autoria do crime.

