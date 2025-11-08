Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Homem é assassinado a tiros no bairro do Tenoné, neste sábado (8)

O homem está sem identificação. O caso deve ser apurado pela Seccional de Icoaraci

O Liberal
fonte

O homicídio foi registrado por volta de 21h, deste sábado, no bairro do Tenoné. (Divulgação)

Um homem sem identificação foi assassinado na noite deste sábado (8), no bairro do Tenoné, em Belém. Equipes da Polícia Civil e Militar estão no local para apurar o caso, mas até o momento os familiares da vítima não compareceram ao local.

De acordo com o capitão Lima, que atua no plantão do Centro Integrado de Operações (Ciop), a polícia foi acionada às 21h10. A equipe da Polícia Militar foi até a rua C, no Jardim Vale Azul e identificou a ocorrência.

"Até o momento não temos muitas informações, somente aquelas básicas. Informaram que a vítima foi abordada por vários disparos, mas não disseram se o criminoso estava de carro, motocicleta ou andando", explicou o capitão.

Familiares da vítima não apareceram no local. A equipe do Centro de Perícias Científicas está no local para o trabalho de levantamento. O corpo será levado para o Instituto Médico Legal (IML). A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil para obter mais informações e aguarda resposta. 

