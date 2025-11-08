Homem é assassinado a tiros no bairro do Tenoné, neste sábado (8)

Um homem sem identificação foi assassinado na noite deste sábado (8), no bairro do Tenoné, em Belém. Equipes da Polícia Civil e Militar estão no local para apurar o caso, mas até o momento os familiares da vítima não compareceram ao local.

De acordo com o capitão Lima, que atua no plantão do Centro Integrado de Operações (Ciop), a polícia foi acionada às 21h10. A equipe da Polícia Militar foi até a rua C, no Jardim Vale Azul e identificou a ocorrência.

"Até o momento não temos muitas informações, somente aquelas básicas. Informaram que a vítima foi abordada por vários disparos, mas não disseram se o criminoso estava de carro, motocicleta ou andando", explicou o capitão.

Familiares da vítima não apareceram no local. A equipe do Centro de Perícias Científicas está no local para o trabalho de levantamento. O corpo será levado para o Instituto Médico Legal (IML). A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil para obter mais informações e aguarda resposta.