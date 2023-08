Homem é assassinado a tiros em Ananindeua, neste sábado

Um jovem, identificado inicialmente como Max Alexandre Vilhena Monteiro, de 22 anos, que seria conhecido como Xandi, foi morto nas primeiras horas deste sábado (19), em Ananindeua. De acordo com as informações iniciais, o crime teria ocorrido no bairro da Cidade Nova II, mais precisamente na Travessa We 16, próximo à Upa Da Cidade Nova. A autoria do crime ainda é desconhecida

Conforme relatos de testemunhas, Max Alexandre estaria em uma motocicleta vermelha e havia acabado de sair de uma festa. Ele retornava para a casa onde morava quando o crime ocorreu. Populares contam que o jovem foi alvejado por cerca de 10 disparos de arma de fogo.

A redação Integrada de O Liberal aguarda mais informações da Polícia Civil sobre o caso.