Homem desaparece após rabeta naufragar em Igarapé-Miri

Um homem identificado como José Maria Goes Silva, de 45 anos, desapareceu na noite de domingo (9/11) após uma rabeta naufragar em um rio em nas proximidades da Ilha do Uruá, zona rural de Igarapé-Miri, região nordeste do Pará. Segundo a família, ele estava com a companheira e o primo da mulher na embarcação quando o incidente ocorreu por volta das 22h.

Ainda conforme parentes, os outros dois ocupantes da rabeta conseguiram chegar à beira do rio. No entanto, José sumiu e ainda não foi localizado.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) foi acionado ao caso para conduzir a procura pelo homem. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento ao CBMPA e também à Polícia Civil a respeito do episódio. Em ambos os casos, a reportagem aguarda retorno.