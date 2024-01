Guarda Municipal dispara arma de choque contra homem na frente da família

Vídeos que circulam nas redes sociais desde a tarde da última sexta-feira (19) mostram um homem sendo atingido por dois disparos de arma de choque elétrico por um agente da Guarda Municipal de Marabá (GMM). Em seguida ele é imobilizado e algemado. A cena acontece na frente da esposa e de uma filha dele, que está no colo da mãe, e de várias testemunhas. A confusão teria começado após uma ação do Departamento de Postura do Município, como divulgou o portal Correio de Carajás.

O homem atingido pelo disparo é Fransisnelque da Costa Silva, servidor público municipal há 23 anos, lotado na Secretaria Municipal de Saúde (SMS), morador do bairro Bom Planalto, onde tudo ocorreu.

À reportagem do Correio, por telefone, ele contou que ajeitou a entrada do seu lote, já que existe uma vala na rua, utilizando ​manilhas, que, segundo Elquinha, como é conhecido, não impedem a passagem da água. Mesmo assim, o Departamento foi até lá arrancar todo o serviço que ele fez. Foi aí que ocorreu a confusão.

No primeiro vídeo, Elquinha já aparece perguntando ao guarda municipal se ele vai lhe bater. Em seguida, ele pega um pedaço de madeira e se vira de frente para a retroescavadeira usada para fazer o serviço, mas ele não passa nem 5 segundos com o objeto nas mãos e o joga no chão.

Mesmo assim, o guarda municipal saca sua arma, dá a volta passando em frente à mulher e a filha de Elquinha e dá o primeiro disparo. Depois disso, ele foi imobilizado e levado para a delegacia e para o Hospital Municipal de Marabá (HM).

No início da noite de ontem, depois de todo o episódio, Elquinha disse que vai denunciar a ação da Guarda Municipal no Ministério Público na próxima segunda-feira (22).

A Secretaria Municipal de Comunicação não se manifestou sobre o assunto até o início da tarde deste sábado (20).