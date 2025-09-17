Capa Jornal Amazônia
Em Belém, homem é detido por suposta venda de castanha-do-Pará a R$ 200 a turistas

Durante depoimento, o homem confessou que o conteúdo era falso e que o quilo da castanha havia sido vendido, na verdade, por R$ 65

O Liberal
fonte

A ação foi conduzida pela Delegacia de Proteção ao Turista (DPTur), em conjunto com a Delegacia Especializada do Consumidor (DECON), ambas vinculadas à Divisão de Investigações e Operações Especiais (DIOE). (Divulgação/ PC)

Um homem foi detido nesta quarta-feira (17) suspeito de vender o quilo da castanha-do-Pará por R$ 200,00 a turistas, nas proximidades da Estação das Docas, em Belém.

A ação foi conduzida pela Delegacia de Proteção ao Turista (DPTur), em conjunto com a Delegacia Especializada do Consumidor (DECON), ambas vinculadas à Divisão de Investigações e Operações Especiais (DIOE).

A investigação começou após a circulação de um vídeo nas redes sociais em que o vendedor afirmava ter cobrado esse valor elevado, o que gerou repercussão negativa e prejudicou a imagem do Pará como destino turístico.

Durante depoimento, o homem confessou que o conteúdo era falso e que o quilo da castanha havia sido vendido, na verdade, por R$ 65. Ele admitiu que o vídeo foi criado apenas para gerar engajamento virtual. Após análise técnica, a conduta foi caracterizada como publicidade enganosa, uma vez que simulava uma transação inexistente com o objetivo de obter vantagem indevida por meio de repercussão digital.

O homem foi indiciado. As delegacias envolvidas anunciaram ainda a elaboração de uma cartilha e a realização de palestras de orientação a vendedores, para prevenir práticas que possam comprometer a imagem turística da capital paraense, especialmente em preparação para grandes eventos internacionais, como a COP30.

