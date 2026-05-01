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Polícia

Dupla é presa por associação e tráfico de drogas em Santa Luzia do Pará

O caso foi registrado na quinta-feira (30)

O Liberal
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Dupla é presa por associação e tráfico de drogas em Santa Luzia do Pará. (Foto: Polícia Civil)

Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas em Santa Luzia do Pará, no nordeste do estado. A ação ocorreu na quinta-feira (30), durante uma apuração policial sobre a localização de suspeitos de roubo. Entorpecentes e material para a embalagem de drogas foram apreendidos. Um dos presos foi identificado como evadido da Justiça.

A prisão dos suspeitos foi realizada pela Polícia Militar. Os agentes foram informados sobre a possibilidade de novos roubos serem cometidos na cidade por um grupo suspeito. Durante as diligências, os militares identificaram um veículo em atitude suspeita em frente a uma residência, o que levou ao monitoramento do local. Posteriormente, foi realizada a abordagem no imóvel.

No interior da casa, dois homens e uma mulher foram encontrados. Um dos suspeitos possuía mandado de prisão em aberto. A ação resultou na prisão dos dois homens e na apreensão de uma quantidade significativa de entorpecentes e materiais relacionados ao tráfico. Entre os itens apreendidos estavam cerca de 150 gramas de maconha, 33 petecas de ecstasy, 32 petecas de skunk, aproximadamente 30 gramas de crack, além de uma balança de precisão e diversos apetrechos utilizados para embalar drogas. Também foram encontrados R$ 1.300 em dinheiro em espécie.

Além da droga, os policiais localizaram objetos oriundos de roubos, como aparelhos celulares e oito relógios, que devem passar por identificação para possível devolução às vítimas.

Os dois suspeitos foram encaminhados à delegacia, junto com todo o material apreendido. Eles permanecem à disposição da Justiça. As investigações continuam para localizar o armamento utilizado nos crimes e identificar outros possíveis envolvidos.

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