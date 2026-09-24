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Polícia

Dupla armada assalta loja de celulares no bairro do Reduto, em Belém

Em suas redes sociais, o estabelecimento publicou imagens do momento do crime, que ocorreu nesta quinta-feira (24/9)

O Liberal
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A imagem em destaque mostra os suspeitos que cometeram o crime. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Uma loja especializada na venda de celulares foi assaltada nesta quinta-feira (24/9), na travessa Quintino Bocaiúva, no bairro do Reduto, em Belém. Em suas redes sociais, o estabelecimento publicou imagens do momento do crime, cometido por dois homens armados. Não há relato oficial de feridos.

Pelas imagens, é possível ver o momento em que um dos suspeitos, segurando uma arma e um capacete, entra em uma sala. Ele ordena que o cofre seja aberto e outro homem tenta acalmá-lo. “Eu não sei abrir, calma”, diz. Na sequência, o suspeito vê uma porta azul, de onde saem duas mulheres, sendo que uma delas segura uma criança no colo. “Fica lá dentro, mas sem celular”, diz o outro suspeito, que veste camisa e boné brancos, para as duas mulheres.

Os suspeitos fugiram com vários celulares. Até o momento, eles ainda não foram identificados ou presos. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento das polícias Civil e Militar sobre o caso. A reportagem aguarda retorno.  
 

 

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