Dupla armada assalta clientes de estabelecimento comercial no Curuçambá, em Ananindeua

Imagens que circulam nas redes sociais mostram um assalto ocorrido no bairro do Curuçambá, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. O crime foi registrado na noite de segunda-feira (9), em um estabelecimento comercial. As câmeras de segurança do local flagraram o momento em que dois suspeitos chegam em uma motocicleta e abordam clientes e uma funcionária.

Pelas imagens, é possível ver que os clientes são surpreendidos pelos assaltantes por volta das 20h15. Um dos suspeitos veste camisa azul e calça jeans, e o outro, camisa branca e calça preta. Ambos utilizam capacetes, o que impede a identificação facial pelas câmeras. Com armas em punho, os criminosos abordam as vítimas e exigem os aparelhos celulares. Em seguida, ainda revistam os clientes em busca de outros objetos de valor.

Após o assalto, os suspeitos retornam ao veículo em que chegaram e fogem do local. Não há informações exatas sobre quantas pessoas estavam presentes no momento do crime ou quantas tiveram os pertences levados.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações à Polícia Civil e foi informada que, até o momento, não houve registro do caso na delegacia que atende a área.