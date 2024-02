Benevides: Duas carretas se chocam na BR-316 e um motorista fica ferido

Duas carretas se chocaram, na tarde desta segunda-feira (12), na rodovia BR -316, em Benevides. Os veículos de carga pesada trafegavam no sentido Benevides - Belém, quando colidiram. Um dos motoristas ficou ferido e foi levado para o Hospital Metropolitano, mas não corre risco de morte.

De acordo com o capitão Nestor, do Centro Integrado de Operações (Ciop), o acidente aconteceu por volta de 16h15. As duas carretas trafegavam no mesmo sentido da pista. O capitão acredita que uma carreta fechou a outra, por isso, ocorreu a colisão.

Uma ambulância do Corpo de Bombeiros foi acionada, pois um dos motoristas ficou ferido. "A informação que chegou a nós é que o motorista sofreu ferimentos, mas que não há risco de morte. Ele foi levado para o Hospital Metropolitano", explica o capitão.

A causa do acidente deve ser investigada pela delegacia de Benevides, onde o acidente foi registrado.