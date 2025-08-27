Dois homens são presos com arma e mais de R$ 11 mil em embarcação no Pará

Dois homens foram presos durante uma ação de fiscalização realizada pela Base Fluvial Candiru, vinculada à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), na manhã desta quarta-feira (27), no estreito do rio Amazonas, em Óbidos, oeste do Pará. A abordagem ocorreu à embarcação “Golfinho do Norte”, que seguia de Manaus (AM) com destino a Monte Alegre (PA).

Na vistoria de cargas e passageiros, os agentes encontraram com um dos suspeitos um revólver calibre .38 com a numeração suprimida e R$ 11.862,00 em espécie. Já na checagem dos documentos, foi identificado que o outro homem possuía mandado de prisão em aberto por estupro de vulnerável.

Segundo o secretário de Segurança Pública, Ualame Machado, a ação reflete o monitoramento contínuo realizado nos rios do estado. “As bases fluviais instaladas em locais estratégicos da nossa malha fluvial têm resultado em ações muito positivas. Por meio das operações contínuas realizadas pelos nossos agentes de segurança estamos conseguindo interceptar embarcações que realizam o transporte ilegal de drogas ou condutores que tenham pendências com a Justiça, a exemplo das prisões efetuadas hoje”, destacou.

A fiscalização faz parte do trabalho integrado que reúne Grupamento Fluvial, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil e Receita Federal. Após a abordagem, os dois homens foram levados para a Base Fluvial, onde a equipe da Polícia Civil adotou os procedimentos legais. Eles permanecem à disposição da Justiça, junto com a arma e o dinheiro apreendidos.