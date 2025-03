Criança morre atropelada por carreta após cair de bicicleta no bairro do Guamá, em Belém

Uma criança, de identidade não revelada, morreu em um acidente de trânsito registrado na manhã desta sexta-feira (14/3), na avenida Perimetral perto da rua Augusto Corrêa, no bairro do Guamá, em Belém. Segundo a Polícia Militar, a vítima estava a caminho da escola em uma bicicleta, juntamente com a avó, quando se desequilibraram e caíram. A criança acabou indo parar debaixo de uma carreta, que passou por cima da cabeça dela. A vítima morreu na hora.

Ainda de acordo com a PM, a avó da criança quebrou o braço durante o sinistro, mas conseguiu sobreviver. O condutor da carreta foi preso em flagrante.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento à Polícia Civil com mais detalhes do caso e aguarda retorno.