Corpo de jovem é encontrado esquartejado perto de chácara de Parauapebas

O corpo de Valéria Dias Lima, de 21 anos, foi encontrado esquartejado, na manhã de quarta-feira (18), na zona rural de Parauapebas, no sudeste do Pará. A vítima, que estava desaparecida desde o dia 3 deste mês, foi reconhecida pelas tatuagens que tinha. De acordo com a Polícia Civil, partes do corpo estavam esparramadas em uma área de mata perto de uma chácara, na estrada do projeto Salobo. Com informações do Correio de Carajás.

Apesar da família de Valéria ter identificado o corpo, a PC vai solicitar exame de DNA com a Polícia Científica. As investigações preliminares apontam que a jovem pode estar envolvida no desaparecimento de um adolescente de 15 anos. O garoto teria sido visto pela última vez no dia 30 de setembro. No entanto, os policiais seguem apurando o caso.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à Polícia Civil e aguarda retorno.