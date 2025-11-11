Cinco suspeitos participaram de ataque a militar em supermercado no Guamá, em Belém, diz PM

Ao menos cinco suspeitos participaram do ataque que resultou no baleamento de raspão de um policial militar da reserva no bairro do Guamá, em Belém, na tarde de segunda-feira (10). Em nota, nesta terça-feira (11), a Polícia Militar informou que apura o crime.

“A Polícia Militar informa que um agente da reserva foi baleado em um estabelecimento no bairro do Guamá. Cinco homens participaram da ação e um deles efetuou os disparos. O militar foi socorrido e está recebendo acompanhamento pelo Centro Integrado de Atenção Psicossocial da PMPA. O policiamento na área foi reforçado e diligências estão em andamento para identificar e localizar os suspeitos. Qualquer informação pode ser repassada, de forma anônima, pelo Disque-Denúncia 181”, comunicou.

Crime

O caso ocorreu na tarde de segunda-feira (10), por volta das 16h30, durante uma suposta tentativa de assalto em um supermercado do bairro. O policial, que não teve a identidade revelada, foi baleado de raspão nas costas. Câmeras de segurança registraram toda a ação, que durou poucos segundos e provocou pânico entre funcionários e clientes.

As imagens mostram o momento em que o agente, sentado próximo a um dos caixas, é surpreendido por pelo menos três homens. Um deles cobre o rosto com a camisa, enquanto outro já entra mascarado e avança em direção ao policial. Ao perceber a movimentação, o militar se levanta e tenta sacar a arma, mas é atingido por um disparo. Em seguida, os criminosos fogem correndo.

O policial ainda aparece nas imagens preparando a arma para reagir, mas os suspeitos já haviam deixado o local. Funcionários do estabelecimento correram para se abrigar após os tiros.

Até o momento, nenhum suspeito foi preso. A Polícia Civil informou que a Divisão de Homicídios realiza levantamentos e instaurou inquérito para apurar o caso. A vítima foi encaminhada para atendimento médico. “Testemunhas são ouvidas, imagens de câmera de segurança são analisadas e perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações, conduzidas pela Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos. (DHAP)”, destacou.