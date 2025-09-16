Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Carreta carregada com madeira tomba e interdita a BR-010; ninguém ficou ferido

Apesar da gravidade do acidente, o motorista sofreu apenas escoriações e passa bem

O Liberal
Carreta carregada com madeira tomba e interdita a BR-010; ninguém ficou ferido. (Reprodução/ redes sociais)

Na manhã desta terça-feira (16), um acidente envolvendo uma carreta carregada com madeiras de eucalipto causou a interdição total da BR-010, no trecho entre Ulianópolis e a Vila Arco-Íris, no sudeste paraense.

De acordo com o relato do motorista, o tombamento ocorreu após um caminhão baú fechar sua passagem, obrigando-o a desviar bruscamente para evitar uma colisão frontal. A manobra fez com que o condutor perdesse o controle do veículo, que acabou tombando devido ao peso da carga.

Apesar da gravidade do acidente, o motorista sofreu apenas escoriações e passa bem. A Polícia Civil de Dom Eliseu esteve no local para registrar a ocorrência e apurar as circunstâncias do caso.

A rodovia permaneceu interditada por algumas horas, provocando um longo congestionamento na rodovia. Não há informações sobre o horário exato em que o trânsito foi liberado na região. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a carga espalhada na pista e vários curiosos se aproximando do local, para ajudar no resgate do motorista do veículo.

Carreta carregada com madeira tomba e interdita a BR-010
Polícia
