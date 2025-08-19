Bombeiros fazem buscas por mulher que desapareceu em praia de Outeiro, em Belém

Uma mulher, que ainda não teve o nome revelado, desapareceu ao tomar banho na área entre a Praia Grande e a Praia do Amor, em São João do Outeiro, distrito de Belém. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas por banhistas, nesta terça-feira (19), que relataram que a vítima teria entrado na água e não retornado à margem.

“O Corpo de Bombeiros Militar do Pará informa que o 1° Grupamento Marítimo Fluvial (GMAF) continua em busca da vítima”, comunicou.

Segundo os relatos iniciais, a vítima teria entrado na água, próximo a uma árvore na divisa entre as duas praias, por volta de 11h. Pessoas que estavam no local perceberam que a mulher não havia saído e então acionaram uma viatura da Polícia Militar para relatar o caso. Não há mais detalhes sobre as circunstâncias do desaparecimento. Familiares da vítima estão no local acompanhando as buscas.

A Polícia Civil informou que, até às 15h, o caso ainda não havia sido registrado na delegacia que atende à área. Viaturas da Polícia Militar continuam no local dando apoio na situação.