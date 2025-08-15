'Bitoneira' é baleado por 'Machão' em Itaituba
Testemunhas relataram que suspeito fugiu de moto. Ele é procurado pela polícia
Um homem identificado como Anderson da Costa Silva, conhecido como "Bitoneira", foi baleado na Rua Vila Nova, no bairro São José, em Itaituba, no sudoeste do Pará. De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi atingida por três disparos de arma de fogo, um no ombro e dois no braço direito. O principal suspeito seria um homem chamado de “Machão”.
Conforme o Giro Portal, testemunhas relataram que o “Machão” fugiu em uma motocicleta Honda Pop. Anderson foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Regional para atendimento médico. Até agora, o estado de saúde dele é desconhecido.
Ainda segundo o Giro, a PM informou que “Bitoneira” vive em situação de rua e possui acusações de furtos na cidade. Porém, as autoridades não disseram se a vida pregressa dele tem relação com a tentativa de homicídio.
O suspeito ainda é procurado pelos agentes de segurança pública. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil e aguarda retorno.
