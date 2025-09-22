Belém: denúncia à PM resulta na apreensão de 187 papelotes de maconha e oxi no bairro da Cabanagem

A Polícia Militar apreendeu 187 papelotes de maconha e oxi na tarde do último sábado (20/9), no bairro da Cabanagem, em Belém. Uma guarnição do 24º Batalhão realizava rondas preventivas pela Rua do Fio quando recebeu uma denúncia anônima sobre a comercialização de drogas em uma residência localizada em um beco próximo da via de circulação.

Segundo a PM, os agentes, assim que chegaram ao local, visualizaram três homens na porta de uma casa. Ao perceber a presença da viatura, o trio correu para dentro do imóvel e, em seguida, fugiu pela parte de trás da casa. Apesar da tentativa de buscas pelos suspeitos, os militares não conseguiram encontrá-los.

No entanto, durante averiguação no perímetro, os policiais encontraram 97 porções de uma substância análoga ao oxi; 90 unidades de outro material similar à maconha, além de uma porção maior pesando aproximadamente 60g da mesma substância citada anteriormente.

Todo o material apreendido foi apresentado na Seccional da Marambaia, onde foram adotados os procedimentos cabíveis.