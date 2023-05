‘Adriano da Distribuidora’ é assassinado com dois tiros em Canaã dos Carajás

Adriano Alves França, 43 anos, conhecido como “Adriano da Distribuidora", foi brutalmente assassinado, na madrugada desta segunda-feira (1º), em Canaã dos Carajás, região sudeste do Pará. A vítima foi morta com dois tiros nas costas, por volta das 2h, na Vila Planalto. Ainda não se sabe as dinâmicas e motivações do crime. Ninguém foi preso até o momento. Com informações da Gazeta Carajás.

O homem chegou a ser levado ainda com vida para o Hospital Municipal Daniel Gonçalves por familiares. Assim que chegou na unidade de saúde, não resistiu aos ferimentos.

Adriano era dono de uma distribuidora de bebidas no residencial Canaã. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil e aguarda retorno.