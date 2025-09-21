Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Acidente em Marabá deixa três mortos após carro cair de ponte

Motorista, esposa e filho retornavam de cavalgada quando veículo despencou em igarapé na Estrada do Rio Preto

O Liberal

Um grave acidente ocorrido na noite de sábado (20) abalou moradores da zona rural de Marabá, no sudeste do Pará. Um motorista identificado apenas como Marcos, sua esposa e o filho morreram após o carro em que estavam cair de uma ponte na região da Estrada do Rio Preto, nas proximidades da Vila Bandinha.

De acordo com as primeiras informações, a família voltava de uma cavalgada quando, em determinado momento, Marcos perdeu o controle da direção. O veículo saiu da estrada vicinal que liga a Vila Bandinha à Vila São Raimundo e acabou despencando em um igarapé.

Impacto foi fatal para as três vítimas

O impacto da queda foi tão forte que provocou a morte das três pessoas no local. Os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) de Marabá para a realização de perícia. Até o momento, os nomes da esposa e do filho do motorista não foram divulgados.

VEJA MAIS

image Modelo JP Mantovani morre em acidente de moto
Informação foi confirmada pela assessoria do influencer, que era casado com a cantora Li Martins, com quem tinha uma filha

image Vencedor do Grammy morre em acidente de avião com namorada e enteada
O Gabinete do Xerife do Condado de Macon informou que o acidente ocorreu próximo à Escola Fundamental Iotla Valley

A tragédia causou comoção entre os moradores da região da Estrada do Rio Preto e adjacências, que ficaram consternados com a perda da família. A reportagem do Grupo Liberal segue apurando mais informações sobre o caso.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

família morre em acidente em marabá
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Acidente em Marabá deixa três mortos após carro cair de ponte

Motorista, esposa e filho retornavam de cavalgada quando veículo despencou em igarapé na Estrada do Rio Preto

21.09.25 13h20

POLÍCIA

Homem é morto a tiros no bairro do Marco, na madrugada deste domingo (21)

Vítima tinha 27 anos e foi surpreendida com a chegada de dois homens em uma moto que fizeram disparos contra ela

21.09.25 9h03

HOMICÍDIO

Homem é encontrado morto com marcas de tiros, mãos amarradas e sem roupas em Canaã dos Carajás

O crime ocorreu nas primeiras horas deste sábado (20)

20.09.25 17h40

SUSTO!

Susto de paraenses geram memes após alerta teste da Defesa Civil para desastres naturais

O novo sistema denominado ‘Defesa Civil Alerta’ foi testado neste sábado (20), por volta das 16h

20.09.25 16h51

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Homem é morto a tiros no bairro do Marco, na madrugada deste domingo (21)

Vítima tinha 27 anos e foi surpreendida com a chegada de dois homens em uma moto que fizeram disparos contra ela

21.09.25 9h03

VIOLÊNCIA

Criança de 2 anos morre após sofrer estupro e agressões; mãe e padrasto são presos

O relacionamento do casal era recente, cerca de quatro meses. Em depoimento, a mãe da criança disse que a filha havia convulsionado, caído e batido a nuca no chão, mas laudo contesta

03.09.22 17h10

VANDALISMO

Imagem de santa é destruída em ato de vandalismo no distrito do Apeú, em Castanhal

Moradores ficaram indignados com a agressão ao símbolo religioso, praticada por dois homens

20.09.25 11h51

violência

Homem é morto com tiros no rosto no bairro do Jurunas, em Belém

A vítima ainda não foi identificada

19.09.25 22h55

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda