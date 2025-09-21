Acidente em Marabá deixa três mortos após carro cair de ponte
Motorista, esposa e filho retornavam de cavalgada quando veículo despencou em igarapé na Estrada do Rio Preto
Um grave acidente ocorrido na noite de sábado (20) abalou moradores da zona rural de Marabá, no sudeste do Pará. Um motorista identificado apenas como Marcos, sua esposa e o filho morreram após o carro em que estavam cair de uma ponte na região da Estrada do Rio Preto, nas proximidades da Vila Bandinha.
De acordo com as primeiras informações, a família voltava de uma cavalgada quando, em determinado momento, Marcos perdeu o controle da direção. O veículo saiu da estrada vicinal que liga a Vila Bandinha à Vila São Raimundo e acabou despencando em um igarapé.
Impacto foi fatal para as três vítimas
O impacto da queda foi tão forte que provocou a morte das três pessoas no local. Os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) de Marabá para a realização de perícia. Até o momento, os nomes da esposa e do filho do motorista não foram divulgados.
VEJA MAIS
A tragédia causou comoção entre os moradores da região da Estrada do Rio Preto e adjacências, que ficaram consternados com a perda da família. A reportagem do Grupo Liberal segue apurando mais informações sobre o caso.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA