Pit-bull come mais de R$ 900 e viraliza no TikTok; vídeo

A história do argentino Juan Peroni e sua adorável cadela pit-bull, Indica, viralizou nas redes sociais. O que era para ser mais um dia comum chegando em casa se transformou em uma surpresa inusitada e hilária, quando Juan percebeu que sua fiel companheira havia comido cédulas de 56 mil pesos argentinos, o equivalente a cerca de R$ 900 reais.

Juan compartilhou todo o episódio com bom humor em seu perfil do TikTok, que já conquistou mais de 4,5 milhões de visualizações. No vídeo, cédulas de quinhentos, mil e dois mil pesos estavam espalhadas sobre a mesa, em pedacinhos, enquanto a adorável pit-bull de pelagem marrom, batizada carinhosamente de Indica, abanava seu rabinho.

Em entrevista ao portal britânico Newsweek, o argentino tranquilizou a todos ao dizer que a "comilança" das notas não afetou a saúde da cadela, que conseguiu eliminar os pedacinhos de papel através de suas fezes. "Ela está indo muito bem", afirmou ele, certamente aliviado por saber que sua amiga de quatro patas estava bem.

A repercussão do vídeo gerou uma onda de comentários de internautas defendendo a inocência de Indica e brincando com a situação. Um seguidor até sugeriu que Juan juntasse os pedaços das cédulas para tentar trocá-las no banco, mas, como bem respondeu o tutor, isso não seria possível.

Um outro internauta fez uma piada relacionando a crise financeira na Argentina, sugerindo que as cédulas picotadas valiam o equivalente a apenas US$ 4.

(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Ana Carolina Matos, editora web de OLiberal.com)