Com quantos anos o gato fica idoso? Saiba quando começa a velhice felina

Uma das dúvidas mais comuns entre os tutores é saber com quantos anos o gato fica velho. A resposta, porém, não depende apenas da idade do animal. O porte, a raça, a alimentação, a rotina de cuidados e as condições de saúde também influenciam no processo de envelhecimento.

Identificar quando o gato entra na fase sênior é importante para adaptar a rotina e oferecer mais conforto e qualidade de vida. Confira a seguir, algumas dicas sobre a velhice felina.

Com quantos anos o gato é considerado idoso?

De maneira geral, os gatos podem começar a apresentar mudanças relacionadas ao envelhecimento a partir dos 7 anos. Porém, isso não significa que todos os animais dessa idade sejam considerados idosos.

Entre aproximadamente 7 e 10 anos, o gato pode ser classificado como maduro. A partir dos 11 anos, costuma entrar na fase sênior, enquanto gatos com 15 anos ou mais são considerados geriátricos.

Essas idades são apenas referências. Um gato de 11 ou 12 anos pode continuar ativo, brincalhão e saudável. Por isso, além da idade, é fundamental observar as mudanças apresentadas pelo animal e manter as consultas com o médico-veterinário em dia.

VEJA MAIS

Quais são os sinais de que o gato está ficando velho?

O envelhecimento pode provocar alterações físicas, comportamentais e sensoriais. Alguns gatos apresentam mudanças mais evidentes, enquanto outros envelhecem de maneira mais discreta.

Entre os sinais que podem indicar que o gato está entrando na fase sênior estão:

Pelos brancos : principalmente no focinho e ao redor dos olhos, além de uma pelagem que pode ficar mais fina e áspera.

: principalmente no focinho e ao redor dos olhos, além de uma pelagem que pode ficar mais fina e áspera. Problemas dentários: o acúmulo de tártaro e doenças periodontais podem favorecer a perda de dentes.

o acúmulo de tártaro e doenças periodontais podem favorecer a perda de dentes. Dificuldade para se movimentar: o gato pode ficar mais lento, apresentar rigidez ou dificuldade para se levantar e caminhar.

o gato pode ficar mais lento, apresentar rigidez ou dificuldade para se levantar e caminhar. Alterações na visão e audição: alguns animais passam a enxergar ou ouvir menos e podem ficar mais desorientados.

Como cuidar de um gato idoso?

Quando o felino entra na fase sênior, os cuidados precisam acompanhar as novas necessidades do animal. Consultas veterinárias regulares são importantes para acompanhar possíveis alterações e identificar doenças precocemente.

Também é importante observar mudanças no apetite, peso, comportamento, sono, disposição e mobilidade. A alimentação pode precisar ser ajustada de acordo com a idade e as condições de saúde do pet, sempre com orientação profissional.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)