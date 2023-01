Criminosos roubam cerca de R$ 18 mil reais em dinheiro de paróquia em Parauapebas

Na manhã desta sexta-feira, 27, membros da Paróquia São Sebastião em Parauapebas, sudeste do Pará, foram surpreendidos por uma ação criminosa que resultou no roubo de cerca de 18 mil reais em dinheiro que estavam em um cofre nas dependências da igreja católica, localizada no bairro Cidade Nova no centro da cidade.

A ação criminosa aconteceu durante a madrugada. O autor teria entrado na igreja por meio de uma janela de madeira provisória, já que o templo está passando por reformas. A janela dá acesso ao templo central da igreja. Em seguida, a pessoa arrombou as portas de várias salas até chegar ao cofre.

O valor levado pelo criminoso havia sido arrecado durante os festejo em homenagem a São Sebastião, padroeiro da cidade. A igreja conta com o circuito de segurança, que ajudaria a polícia a chegar até o autor do crime, mas, para não ser identificado, o criminoso retirou o HD que armazena as filmagens.

Um boletim de ocorrência foi registrado na 20ª Seccional de Polícia civil e uma equipe de investigadores esteve no local para apurar o caso. Foram colhidas impressões digitais e funcionários da paróquia foram ouvidos. A Polícia Civil irá usar imagens do circuito de segurança existentes às proximidades da igreja, o que pode ajudar a chegar à autoria do crime.

Igreja São Sebastião alvo de furto (Foto divulgação Portal Pebão)

A polícia civil investiga ainda se a ação foi realizada por mais de uma pessoa e se o crime pode ter sido cometido por alguém que sabia que o dinheiro estaria guardado nas dependências da igreja.