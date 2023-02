Vila do Apeú revive carnaval dos bloquinhos e marchinhas

A centenária vila do Apeú, em Castanhal, no nordeste do estado, reviveu no domingo, 19, os antigos carnavais quando só os tradicionais bloquinhos organizados pelos moradores desfilavam pelas ruas. A programação montada pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult) em parceria com a Subprefeitura do Apeú, começou as 15h com apresentação dos blocos carnavalescos tradicionais, bloco Égua de Nós e Cachaçamba.

Foi montado um palco no canteiro central da vila onde se apresentaram, no começo da noite os artistas locais Júnior Lima, Giovanni Andrade, Walbinho dos Teclados e a Banda do Brown.

A festa agradou aos moradores e visitantes do Apeú que foram curtir a folia. “Somos muito tradicionais no Apeú e gostamos de manter nossas raízes e Carnaval faz parte da vila e estamos muito contentes com essa programação com desfiles de bloquinhos, mais tranquila e que não deixou de ser alegre e muito divertida”, disse a moradora Andreia Martins.

O objetivo da programação de Carnaval foi alcançado, como explica a subprefeita da vila do Apeú. “Fizemos um Carnaval focado nos moradores do Apeú e para os moradores de Castanhal como um todo. E não foi com foco para atrair visitantes de outros municípios, mas sim para aqueles ficaram aqui para curtir um Carnaval mais calmo e acima de tudo seguro. E conseguimos tudo isso porque não foram registradas ocorrências de brigas, acidentes ou morte”, explicou Elane Marlen.

VEJA MAIS

Programação da terça de Carnaval (21)

A programação começa às 15h com apresentação dos blocos carnavalescos tradicionais, bloco Égua de Nós, Cachaçamba e Bloco Pai D’égua; às 17h Banda Thays Neves, banda Forró Combate (às 19h); e Batata do Piseiro (20h).