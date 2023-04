Vila do Apeú ganha novo mercado e integra o complexo turístico gastronômico de Castanhal

A centenária vila do Apeú, em Castanhal, nordeste do estado, recebeu na manhã desta quinta-feira, 06, o novo Mercado do Apeú que, em conjunto com a Estação Gourmet, integra o complexo turístico gastronômico da vila.

“Estamos conseguindo dar continuidade ao processo de marcar o distrito do Apeú como um dos principais pontos turísticos do município de Castanhal. É uma obra que vem estruturar e fomentar a economia no Apeú e dar um espaço digno de trabalho não só para os trabalhadores, mas para quem vem aqui comprar. Temos agora um espaço aconchegante e muito higienizado”, explicou a Rione Heringer, Secretária Municipal de Planejamento.

O mercado tem 422,18 m² e fica localizado no canteiro principal, na entrada da vila e possui 20 boxes onde irão ser comercializados açaí, lanches, hortifrúti e carne.

O seu Antônio Guimarães, 74 anos, é um dos trabalhadores do local e conta que está ansioso para receber seus clientes. “Antes a gente vendia tudo sem grandes condições e até sem a higiene adequada, mas agora será diferente. Vamos receber melhor os clientes e até os turistas porque passa muita gente aqui pelo Apeú em direção a capital. E vem gente de lá também”, disse o vendedor de frutas e verduras.

A vila do Apeú tem 138 anos de fundação e é um dos principais pontos turísticos da região nordeste do estado e ponto de parada obrigatória de muitas pessoas que vêm ou vão para Belém. Conhecida por seus igarapés com água gelada e escura é também motivo de orgulho dos moradores.

“Prezamos por nossa tradição e cultura e o Apeú é acolhedor e com esse novo mercado vamos poder dar mais opções para nossos turistas”, disse a moradora Ana Conceição Mota.