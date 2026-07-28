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VÍDEO: Influenciadores ribeirinhos mostram como fazer geleia de jambo

Vídeo mostra desde a colheita do jambo até o preparo da geleia, que viralizou entre seguidores

Hannah Franco

28 de julho de 2026 às 20:06

( Foto: Instagram/@oosribeirinhos )

Ribeirinhos do Rio Pindobal-Miri, em Cametá, no nordeste do Pará, compartilharam uma receita de geleia de jambo que chamou atenção nas redes sociais. O preparo foi divulgado por influenciadores da região, que aproveitaram a época de safra do fruto para criar a sobremesa.

A produção do jambo acontece principalmente entre os meses de julho e agosto, período em que as árvores ficam carregadas pelo Pará. Com os frutos da temporada, os ribeirinhos colheram os jambos e transformaram a fruta em uma receita caseira.

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No vídeo, eles mostram o preparo da geleia com jambo cortado, água, suco de laranja e açúcar. Após o cozimento, a mistura é batida no liquidificador com creme de leite e leite condensado, dando origem a uma sobremesa cremosa.

Nos comentários, internautas elogiaram a receita. “Fiquei com água na boca 🤤😍❤️”, escreveu uma seguidora. Outro comentou: “Deve ter ficado uma delícia, sumano”.

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