Usinas da Paz realizam ação de saúde bucal nesta quinta-feira (20/03)

O Dia Mundial da Saúde Bucal comemorado nesta quinta-feira (20/03) terá uma programação especial em todas as Usinas da Paz do Estado do Pará e no Centro de Referência em Educação Infantil (Crei) Prof. Orlando Bitar. Em alusão à data, a Secretaria de Saúde Pública do Pará (Sespa) realizará diversas atividades voltadas para a promoção da saúde oral. As atividades iniciam a partir das 9h, gratuitamente, para as pessoas que forem até os locais.

A Coordenação Estadual de Saúde Bucal da Sespa realizará ações de caráter preventivo e educativo, com foco na conscientização da população sobre a importância dos cuidados com a higiene bucal. As atividades serão realizadas pelos profissionais dos Serviços de Odontologia que já funcionam nas Usinas.

Dentre as ações que serão realizadas estão atividades preventivas e educativas para incentivar hábitos saudáveis desde a infância, atividade lúdica para as crianças aprenderem a fazer uma higiene bucal de forma divertida, palestras sobre doenças bucais e a visita regular no dentista, escovação supervisionada, e distribuição de kits de higiene bucal.