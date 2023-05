Usinas da Paz atingem marca de 100 mil atendimentos de saúde em 2023

As Usinas da Paz registraram cerca de 100 mil atendimentos de saúde só nos primeiros quatro meses de 2023. Os serviços são oferecidos diariamente nos nove complexos multifuncionais do Pará, localizados nos municípios de Belém, Ananindeua, Marituba, Parauapebas e Canaã dos Carajás. Para ter acesso às ações, o usuário deve levar originais e cópias de RG, CPF e comprovante de residência.

A lista de ações garantidas gratuitamente inclui consultas médicas e psicológicas; atendimento odontológico; vacinação; testes de glicemia, saturação e pressão arterial; palestras de saúde bucal, saúde do homem e saúde da mulher; exames como mamografia; regulação com encaminhamento para consultas; exames e cartão SUS; além de programações especiais em alusão a campanhas vigentes em cada mês.

Segundo o titular da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), Rômulo Rodovalho, o objetivo é encerrar o ano de 2023 com “mais de 200 mil serviços de saúde ofertados nas Usinas em 2022”. “São números expressivos que demonstram a relevância da nossa contribuição a esse projeto tão importante do governo do Estado, que leva serviços mais próximos às casas de nossa população”, declarou.

Marilda Braga, coordenadora da Sespa nas ações do TerPaz, salientou a importância da saúde no projeto: “Não existe transformação social dos bairros sem a oferta de serviços humanizados e frequentes de saúde para a população. A cada levantamento realizado, vemos a quantidade de pessoas que conseguimos atingir com nosso trabalho. 100 mil atendimentos feitos nesses quatro meses são motivo de orgulho para todos nós”, afirmou.

Serviço

Atualmente estão em funcionamento nove Usinas da Paz, sendo cinco em Belém, nos seguintes bairros: Cabanagem, Guamá, Terra Firme, Bengui, Jurunas; uma unidade no bairro do Icuí, em Ananindeua; uma em Parauapebas; uma em Canaã dos Carajás; e outra em Marituba.

Com horário de funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h; aos sábados, das 8h às 14h e aos domingos de 8h às 18h, a Usina funciona de acordo com as demandas da comunidade e das secretarias e fundações para a realização de eventos.