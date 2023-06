URE Demétrio Medrado é entregue reconstruída para assegurar reabilitação

A Unidade de Referência Especializada (Ure) Demétrio Medrado foi entregue reconstruída e pronta para voltar a atender as mais de mil pessoas, por mês nesta segunda-feira, 12. Pacientes com sequelas de patologias neurológicas, traumato-ortopédicas e, também crianças em tratamento de com paralisia e malformação congênita.

O governador do estado, Helder Barbalho, e a vice-governadora, Hana Ghassan Tuma, estiveram presentes no ato de entrega da unidade e visitaram a nova estrutura da Ure.

O governador destacou que, "quem aqui trabalha poderá melhor exercer suas funções e, acima de tudo, promover maior acessibilidade para aqueles que necessitam de um atendimento moderno, adequado, equipado e estruturado”, complementou.

A unidade, criada no final da década de 70, na rede pública, nunca havia passado por uma reforma e, em março de 2022, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa), iniciou a obra de reconstrução.

Elizabeth Motta, é representante da Associação de Amigos da Acessibilidade do Pará, ela tem uma filha de 15 anos, que é cadeirante e precisa constantemente fazer a troca do cateter hidrofílico, na Ure.

“Minha filha estuda e faz dança de cadeira de rodas e para ela ter qualidade de vida ela precisa desse cateter e do acesso às outras especialidades da Ure, por isso a reforma da unidade é muito importante para a gente. Agora o prédio está mais acessível e mais seguro”, diz Elizabeth.

A URE Demétrio Medrado funciona na avenida Doutor Freitas, no bairro da Sacramenta, em Belém, com mais de 130 funcionários. São ofertados atendimentos de psicologia, fonoaudiologia, nutricionista, terapia ocupacional adulto e infantil, fisioterapia, ortopedista, neurologista, clínico geral, também, são assistidos pacientes cadastrados no Programa de Cateter Urinário.

A coordenadora estadual da Pessoa com Deficiência, Iracy Tupinambá, explica que a reconstrução do prédio vai trazer qualidade de vida e inclusão para os pacientes. “Nós temos dentro dessa unidade profissionais altamente capacitados, com mestrado e doutorado, são profissionais acessíveis e sensíveis à causa da pessoa com deficiência”.

Para o titular da secretaria estadual de saúde, Rômulo Rodovalho, a unidade de referência especializada é um equipamento importante para a inclusão e reabilitação. “A unidade estava em uma situação precária, mas passou por uma grande intervenção e uma modernização e hoje está sendo entregue e colocada novamente à disposição de toda população”.