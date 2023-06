Unifesspa oferece atendimento psicológico gratuito, nesta quinta-feira (15), em Marabá

​A Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) vai realizar nesta quinta-feira (15), um plantão psicológico gratuito para atender estudantes, professores, técnicos administrativos, trabalhadores terceirizados e pessoas da comunidade externa à universidade. A ação contará com uma equipe de 15 plantonistas, formada por psicólogos egressos da Unifesspa, estudantes concluintes que integram o Grupo de Estudos e Atendimentos Psicanalíticos em Marabá (Geapsi), além de profissionais voluntários. Os atendimentos acontecerão no Centro de Psicologia Aplicada da Faculdade de Psicologia da Unifesspa (CPSI/Fapsi), das 8h às 12h e das 14h às 17h.

Qualquer pessoa, acima de 18 anos, poderá solicitar o serviço durante o horário de funcionamento do plantão, sem necessidade de agendamento. Os atendimentos serão feitos por ordem de chegada, com sessões de até 50 minutos. Para a comunidade dos campi fora da sede, os atendimentos serão realizados de forma online, pela plataforma google meet. Durante o acolhimento, os participantes poderão receber encaminhamentos e informações sobre outros serviços psicológico​​s disponíveis na Unifesspa e na rede de saúde da região.

O plantão psicológico é uma modalidade clínica que possibilita o cuidado por meio de uma escuta qualificada. O objetivo é oferecer à comunidade acadêmica e à sociedade uma alternativa de intervenção psicológica que acolha as pessoas no momento de sua necessidade, ajudando-as a lidar melhor com seus recursos e limites, promovendo saúde e qualidade de vida.

Serviço:

Plantão Psicológico na Unifesspa

Data: 15 de junho (quinta-feira)

Horário: 8h às 12h e 14h às 17h

Endereço: Centro de Psicologia Aplicada (CPSI) – antigo Nupsi, na avenida Paulo César Fonteles de Lima Filho (antiga avenida dos Ipês), s/n°, Cidade Jardim, Marabá/PA.