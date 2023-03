Ufopa realiza seleção voltada a alunos assentados da reforma agrária; veja como se inscrever

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) está com inscrições abertas à seleção de candidatos oriundos de comunidades rurais, assentados da reforma agrária e assistidos pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). São ofertadas 50 vagas para o curso de Bacharelado em Engenharia Sanitária e Ambiental. As inscrições, que iniciaram no último dia 20 de março, devem ser feitas online e seguem até o dia 9 de abril

Poderão se inscrever os candidatos que tiverem concluído ensino médio, educação básica ou educação profissional de nível técnico ou equivalente, em estabelecimento de ensino declarado por conselho estadual ou pelo Conselho Federal de Educação, com data de conclusão anterior à da sua matrícula. A iniciativa faz parte do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera), desenvolvida nas áreas de reforma agrária e executada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).

O objetivo do programa é fortalecer as áreas de reforma agrária nas áreas econômica, social, educacional, política e cultural. Segundo a universidade, o objetivo é promover a justiça social no campo por meio da democratização do acesso à educação, da alfabetização e escolarização de jovens e adultos, da formação de educadores para as escolas do campo e da formação técnico profissional de nível médio, superior, residência agrária e pós-graduação lato sensu e stricto sensu.

Serviço

Processo Seletivo Especial Pronera

Inscrições: até o dia 9 de abril

Como se inscrever: no site da Ufopa

Vagas: 50 vagas para o curso de Bacharelado em Engenharia Sanitária e Ambiental]

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)