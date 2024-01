Trecho do km 10 na BR-316, em Marituba, terá alterações no trânsito para içamento de passarela

O trânsito na rodovia BR-316, à altura do km 10,8, em frente ao Terminal Rodoviário de Marituba, contará com desvios noturnos para içamento de passarela na próxima quarta-feira (10) e quinta-feira (11). A alteração no trecho será necessária para o içamento das estruturas de travessia da passarela metálica número 13.

Segundo o Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM), responsável pela execução da obra, as interferências na quarta-feira (10) serão no sentido Marituba - Belém, entre às 22h e 5h. O trânsito será direcionado para a mão dupla no sentido oposto da via.

Já na quinta (11), o sentido Belém Marituba contará com as alterações, também das 22h às 5h. O tráfego será em mão dupla, no sentido oposto da via. O NGTM recomendou aos usuários da rodovia que redobrem a atenção nos trechos de desvio de trânsito, obedecendo à sinalização. A operação conta com o apoio do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran).