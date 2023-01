Tráfego na BR-230: mesmo com diminuição do nível do Rio Uruará, trânsito segue complicado no KM-834

O nível das águas do Rio Uruará baixou, mas o trecho do quilômetro 834 da BR- 230, entre os município de Placas e Uruará, região sudoeste do estado, ainda está com a trafegabilidade comprometida devido à formação de lama sobre a via, situação que tem provocado o atolamento dos veículos.

Os veículos de pequeno porte necessitam de auxílio de máquinas ou pranchas, sem isso torna-se arriscado pela força da correnteza e presença de inúmeros buracos sob a água.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o trecho fica localizado no há cerca de 15 quilômetros da sede do município de Uruará. Uma equipe esteve no local após receber a informação de que o local estava interditado.

Ainda de acordo com os agentes, no local, veículos grandes conseguem passar, enquanto carros pequenos e caminhonetes, apenas arrastados por trator que está prestando apoio no local.

Chuvas

O trecho se encontra bastante alagado desde o começo da última semana do mês de dezembro, quando as chuvas se intensificaram na região. O tempo continua instável e considerando as chuvas na cabeceira, não há como prever quando o rio vai baixar.

A PRF recomenda que os motoristas evitem passar pelo local ou programar viagens enquanto a situação da via não melhorar.