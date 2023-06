Thales Vicente Belo: O pequeno Youtuber que encanta Castanhal com seu talento musical

Thales Vicente Cavalcante Belo, um garoto castanhalense de apenas 8 anos, é uma criança talentosa, espontânea e cheia de vivacidade, características típicas de sua idade. Apaixonado por jogos e música, ele adora cantar e tocar bateria. Mas sua história vai além: Thales é um youtuber e proprietário do canal @ThalesVlogsOfc2023, com 338 inscritos. Seus pais, pernambucanos de origem, vieram para Castanhal em busca de oportunidades de trabalho.

Vicente Belo, pai de Thales e músico, relembra com orgulho o início do talento do filho na bateria, aos impressionantes 4 anos de idade. "Desde a barriga da mãe, ele já frequentava os forrós e cresceu imerso nesse universo musical. Com apenas 4 anos, já reproduzia os sons perfeitamente na bateria", conta Vicente Belo emocionado.

Um Youtuber determinado

Thales é incansável quando se trata de postar os vlogs da sua rotina em casa ao lodo dos seus pais e de seu casal de gatinhos. Ele ama essa atividade e até mesmo edita seus próprios vídeos. O canal foi criado em 2022 e é dedicado a vlogs e vídeos de jogos. Seu grande sonho é se tornar um renomado youtuber no futuro. “Eu quero ser sempre um youtuber porque é o que eu mais gosto de fazer”, contou.

E tudo começou durante a pandemia, Vicente Belo começou a fazer transmissões ao vivo em seu estúdio para os cantores da cidade, e foi nesse momento que ele começou a mexer no computador de seu pai, aprendendo a pesquisar e instalar os programas necessários para criar seu próprio canal no YouTube.

“Quando ele se depara com algo que não sabe fazer, recorre ao YouTube em busca de tutoriais. Além disso, ele criou um grupo no WhatsApp para trocar ideias sobre jogos com seus coleguinhas”, contou Vivente Belo.

O Talento musical e o diagnóstico de autismo

Thales foi diagnosticado com autismo com quatro anos de idade. Seus pais perceberam sua inclinação ao perfeccionismo desde cedo, quando, aos dois anos de idade, gravaram um vídeo dele cantando e ajustando o ritmo da música de acordo com as notas musicais.

“Aos quatro anos, veio o diagnóstico de autismo, mas nada mudou no comportamento dele, só o perfeccionismo mesmo. Ele sempre gostou muito de se mostrar e uma vez em Santa Isabel durante um show de um amigo e subiu no palco e cantou. Tem até o vídeo dele agitando o povo com a música do Gustavo Lima”, disse o pai.

O encanto pela música eletrônica e seus ídolos

Thales coloca uma música no YouTube e, em seguida, toca-a sozinho, pois possui ouvido absoluto. Ele é apaixonado por música eletrônica, sendo seu DJ favorito o DJ Alok, seguido por Marshmello.

“É perceptível que suas influências musicais estão evoluindo, pois, antes, ele gostava de forró e, como eu escuto muito Luiz Gonzaga, ele até aprendeu algumas músicas desse estilo. Mas agora seu coração bate apenas pela música eletrônica”, contou Vicente Belo.

Mas como toda criança, Thales tem regras e uma rotina a ser seguida, como por exemplo o horário para ficar no computador e tocando bateria.

“Ele tem horário para estudar, para brincar, tocar um pouco de bateria e para o computador. Porque se não for assim ele quer ficar o dia todo só no computador jogando ou postando seus vlogs”, disse o pai.

Um Futuro Brilhante

Com apenas 8 anos, Thales já conquistou uma legião de seguidores em seu canal e continua aprimorando suas habilidades musicais e de edição de vídeos. Seu sonho de se tornar um renomado youtuber está cada vez mais próximo, e sua dedicação e autodisciplina são admiráveis. Thales é um exemplo inspirador para crianças e adultos, provando que os sonhos podem se tornar realidade, independentemente das dificuldades que a vida possa apresentar.

Um mensageiro da diversidade e inclusão

Thales também se destaca como um defensor da diversidade e inclusão. Sendo autista, ele quebra barreiras e estereótipos, mostrando ao mundo que o talento não tem limites e que todos merecem ser ouvidos e valorizados. Sua paixão pela música e pelos jogos transcende qualquer rótulo, unindo pessoas em torno de uma mensagem de aceitação e respeito.