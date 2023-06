Taxa de desemprego cai para 8,3% no Brasil, diz IBGE

A taxa de desemprego no Brasil caiu para 8,3% no trimestre encerrado em maio, com o número de brasileiros desocupados recuando para 8,9 milhões, segundo informações do IBGE, divulgadas nesta sexta-feira, 30.



A taxa de desocupação ficou em 8,3% no trimestre de março a maio. Resultado representa uma queda de 0,3 ponto percentual em relação ao trimestre encerrado em fevereiro (8,6%) e recuo de 1,5 ponto percentual ante o mesmo período do ano anterior (9,8%).





Diferença entre Pnad e Caged

Dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) são do governo federal. Os números se referem apenas a contratos regidos pela CLT, e são as próprias empresas que preenchem as informações em um sistema próprio.



Já a Pnad do IBGE é mais ampla, e compreende o mercado de trabalho informal. O levantamento é feito com entrevistadores, que perguntam sobre a situação de trabalho de uma amostra da população.



Metodologia

A Pnad Contínua é o principal instrumento para monitoramento da força de trabalho no país. A amostra da pesquisa por trimestre no Brasil corresponde a 211 mil domicílios pesquisados. Cerca de dois mil entrevistadores trabalham na pesquisa, em 26 estados e no Distrito Federal.