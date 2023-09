Pará pode receber duas novas universidades estaduais no interior até o fim do ano, diz governador

Duas novas universidades estaduais podem ser criadas até o final deste ano nas regiões Sul, Sudeste e Oeste do Pará, como anunciado na última segunda-feira (11) pelo governador do estado, Helder Barbalho. O chefe do executivo detalhou, ainda, que o governo deve encaminhar à Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) um Projeto de Lei para a criação das unidades. O anúncio foi feito durante a entrega do campus XXIII da Universidade Estadual do Pará (Uepa), na tarde da última segunda-feira, em Parauapebas, no sudeste paraense.

Helder Barbalho também informou que já existem tratativas para instalação de um novo campus em Canaã dos Carajás, município próximo, “avançando na região Sudeste do Estado, como também no Sul, para que toda a juventude do Sul e Sudeste do Pará não precise se deslocar até Belém para realizar o sonho de acesso ao ensino superior, com a qualidade devida”.

Novo campus

O novo campus tem capacidade para atender cerca de 300 alunos de cursos de graduação e pós-graduação. O projeto foi idealizado em parceria com a Prefeitura de Parauapebas e a mineradora Vale. Serão ofertados os cursos de graduação em Licenciatura em Matemática, Ciências Biológicas, Engenharia de Software e Enfermagem. Também serão oferecidos cursos de especialização em Gestão Pública, Saúde Coletiva, Educação Ambiental, Teorias e Metodologias na Educação Básica e Geoprocessamento, além de mestrado em Ensino de Matemática, Ensino e Saúde na Amazônia e Ciências Ambientais.