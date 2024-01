Soure, a ‘Pérola do Marajó’, comemora 165 anos neste sábado

Conhecido como a "Pérola do Marajó" ou a "Capital do Marajó", o município de Soure, no Pará, comemora seus 165 anos de independência política neste sábado (20). Com uma população de 24.204 habitantes, de acordo com o Censo de 2022, a cidade é a maior do arquipélago marajoara, localizada a aproximadamente 97 km da capital Belém. A impressionante beleza natural do local atrai a atenção de turistas, tanto do Brasil quanto do exterior, que vêm em busca de uma experiência singular em contato com a natureza. Soure oferece três grandes atrativos: praias paradisíacas, presença marcante de búfalos e um rico artesanato.

A impressionante beleza natural do local atrai a atenção de turistas, tanto do Brasil quanto do exterior, que vêm em busca de uma experiência singular em contato com a natureza (Igor Mota/O Liberal)

O trajeto para Soure é feito por transportes hidroviários. As lanchas que operam na localidade reduziram o tempo de percurso das balsas e embarcações tradicionais, fazendo que seja mais rápida a chegada até o seu destino, podendo ser realizado em duas horas, favorecendo o turismo, principal economia do município. Em entrevista exclusiva concedida à reportagem de O LIBERAL, o prefeito Guto Gouvêa comentou sobre o fomento do turismo e a programação de aniversário da cidade.

Para Guto Gouvêa, em relação aos últimos seis anos, o turismo na cidade evoluiu significativamente. Ele afirma que esse crescimento deve-se ao processo de estruturação da cidade, que conta com importante apoio do governo estadual: “Procuramos sempre ter parceiros como o Governo do Estado para ajudar a alavancar a nossa infraestrutura e a nossa economia (...) Você não podia pensar em desenvolvimento no seu município se você não tivesse uma mobilidade urbana viável. Então, nós tivemos que começar a tapar os buracos da cidade, pavimentar a cidade, reforma do hospital, e fomos também em busca desse sistema de abastecimento de água para o município”.

O prefeito de Soure antecipou sobre qual será a programação de aniversário da cidade (Igor Mota/O Liberal)

“Quando nós começamos avançar naquelas na resolução das mazelas mais básicas, começamos a investir na nossa verdadeira vocação que é o turismo. Conseguimos transporte direto para o município. Atualmente, nós temos duas lanchas fazendo viagens diárias. As viagens de ferry boat aumentaram devido à procura pela nossa cidade. Para se ter ideia, em 2017, quando nós assumimos prefeitura, tínhamos em torno de 200 leitos para hospedagem do município. Hoje, nós temos aproximadamente 900 leitos”, afirmou o gestor municipal.

Programação de Aniversário

Para celebrar o aniversário de Soure, a prefeitura divulgou uma programação especial que será realizada no parque de exposições da cidade. O evento, que iniciará por volta das 14h, contará com a corrida de cavalo marajoara, a tradicional derrubada do mastro de São Sebastião saindo do campo de fomento, show da aparelhagem Rubi e mais atrações locais.

“A programação festiva será o tradicional mastro de São Sebastião, que envolve toda a população, saindo até o palco da prefeitura que fica no centro da cidade. Lá estará a aparelhagem Rubi, esperando a chegada desse mastro. E vamos terminar confraternizando, com distribuição de presentes e cantando parabéns e distribuindo o bolo aos nossos munícipes. A programação começa por volta das 14h e segue até uma hora da manhã do dia seguinte”, explicou Guto Gouvêa.

Capital do Búfalo



Soure também possui um outro apelido caracterizado pelo seu grande símbolo: a “Capital do Búfalo”. Os animais podem ser encontrados pelas ruas da cidade e são utilizados como meio de transporte, além de serem responsáveis por uma boa parte da economia da região. Um em especial chama atenção de quem visita a cidade, é o búfalo “Alemão”, do empresário Joniel Nascimento, 55 anos, que garante: “O Alemão ficou conhecido como o único búfalo do mundo que toma sorvete”.

Búfalo Alemão e seu dono, o empresário Joniel Nasciemento. O animal é famoso por ser o único búfalo que toma sorvete, garante seu dono (Igor Mota/O Liberal)

Quem vai ao estabelecimento “Ilha Bela”, da família de Joniel, certamente encontrará com o búfalo Alemão em frente ao seu negócio, que agrega pousada, restaurante e sorveteria. Quando não está dando sorvete, o empresário costuma dar banho e passear com o animal. Joniel conta que tem uma relação de amizade e carinho com Alemão como uma espécie de terapia. “Sempre gosto de falar isso, o contato com esse animal foi como uma terapia muito boa para mim. Até mesmo para me relaxar quando estou em crise de labirintite. Dou banho todo dia nele, e isso me relaxa, entendeu? Então, hoje eu o trato como filho, e, inclusive, ainda criei a minha logomarca, o ‘Ice Búfalo’, em homenagem a ele”, comentou.

Os sabores dos sorvetes, criados e comercializados pelo estabelecimento Ilha Bela, são o “Ice Búfalo” e o “Búfalo Alemão”, feitos 100% com leite de búfala. O primeiro é composto por leite de búfala, doce de leite e queijo do Marajó. Já o segundo contém leite de búfala, doce de maracujá e queijo do Marajó. “O sabor Búfalo Alemão é uma homenagem ao Alemão, por isso fizemos com doce de maracujá, porque ele [Alemão] é loirinho, então combinou certinho com a aparência dele”, disse Joniel.

No município de Soure também é possível encontrar pelas ruas da cidade o chamado policiamento com búfalo, onde agentes da Polícia Militar do Pará (PMPA) utilizam o animal, símbolo da cidade, para fazer o patrulhamento na região. Além de serem utilizados nas ações de segurança pública locais, o uso dos búfalos nas atividades dos policiais também contribuem para reforçar a popularidade do búfalo na localidade, certifica a coronel Cristine, comandante do 8° Batalhão da Polícia Militar (8º BPM).

O policiamento com búfalo é comum em Soure. É uma forma de ação de segurança que chama atenção dos turistas (Igor Mota/O Liberal)

“O policiamento com búfalos foi implementado aqui na região, no município de Soure, porque ele é um policiamento rústico, que aceita intempéries, enfrenta intempéries, e é próprio do terreno aqui do município, enfrentando também área de campo. E ainda é um policiamento voltado para o turismo. Para quem não conhece esse policiamento, saiba que ele é característico daqui, só tem aqui no Marajó, no município de Soure”, atesta a coronel Cristine.