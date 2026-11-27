Situação de incêndios no Pará é mais grave que em Manaus, diz ministro do MMA

Por meio da plataforma Terra Brasilis do INPE, foi constatado que 16% dos incêndios no Pará estão ocorrendo em florestas nativas

Um balanço por satélites feito pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), fechado nesta quarta-feira (25), mostra que o Pará apresenta 923 eventos de fogo, 1.488 focos de calor registrados pelo AQUA_M-T — satélite de referência adotado pelo Programa Queimadas do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) — e 225 incêndios extintos acumulados, conforme informações apresentadas por órgãos federais em um coletiva de imprensa nesta sexta-feira (27). A programação foi realizada na sede do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo) do Ibama.

Segundo João Paulo Capobianco, ministro de Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), a situação no estado é mais grave que em Manaus. A mesa contou com a participação de João Paulo Capobianco, ministro de Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA); Jair Schmitt, presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama); João Paulo Morita, coordenador do Centro Especializado em Manejo do Fogo do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio); Daniel Viegas, Procurador-Chefe da Procuradoria de Estado do Meio Ambiente do Estado do Amazonas; e Marcelo Ramos Rodrigues, representante do senador Omar Aziz (PSD), que irá assumir o governo do estado do Amazonas em 2027.

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No estado do Amazonas, foram 409 incêndios extintos acumulados e 78 focos de calor registrados pelo satélite AQUA_M-T. Os dados foram consolidados na quinta-feira (26). “Em outubro, tivemos uma crise gravíssima com o número de incêndios, focos de calor e queimadas extremamente altas nos municípios do entorno de Manaus. Houve uma mobilização de vários ministérios, para organizar as operações. Tivemos resultados positivos em Manaus. A fumaça não vem mais da região que está sob controle, mas sim de regiões que estão em combate no Pará”, explica João Paulo Capobianco, ministro do MMA.

Jair Schmitt, presidente do Ibama, explicou que o Instituto está atuando com uma força de combate composta por 2.543 brigadistas, 130 tripulações, 65 fiscais e 141 na área de gerenciamento. São utilizados 243 veículos terrestres, 19 embarcações, 13 helicópteros e 7 aviões entre os ativos de transporte.

Unidades de conservação e TIs no Pará registram menos eventos de incêndio

Questionado pela reportagem de O Liberal durante a coletiva de imprensa, para abordar medidas referentes aos impactos dos incêndios para os povos indígenas, João Paulo Capobianco, ministro do MMA, explicou que, no Pará, os embargos impostos para atividades irregulares em terras impedem a ocupação predatória, pois contam com uma série de penalizações, o que colabora com a proteção. Há também o embargo remoto, que coloca áreas afetadas sob restrição.

“Tivemos uma reunião extensa ontem (26), para avaliar os dados na região, e fica evidente que as TIs e Unidades de Conservação são as que menos registram focos de calor e eventos de incêndio, o que mostra como esses instrumentos de regularização fundiária são importantes”, destaca.

Comitivas indígenas da região do Baixo Tapajós alertaram os órgãos federais na quinta-feira (27) para o excesso de fumaça, que prejudica a qualidade de vida nas aldeias. Ele reconhece que é preciso investir no combate para melhorar as condições atmosféricas na região.

“As TIs passam por um longo processo até chegar no reconhecimento definitivo. Indígenas relatam que áreas em processo estão sofrendo invasões e buscas de grilagem. Nós recebemos essa informação e vamos atuar na próxima semana, com a Funai, para fazer a desintrusão e não permitir que as áreas sejam ocupadas ilegalmente”, reforça.

Alterações climáticas

Conforme o prognóstico climático apresentado pelo presidente do Ibama, que conta com uma previsão climática sazonal conjunta para o período de dezembro a fevereiro, a região Norte apresenta baixa ocorrência de chuvas e uma menor precipitação.

“Nós estamos sob influência do El Niño, que interfere na dinâmica de ocorrência dos incêndios, influenciando as variáveis climáticas e deixa a floresta mais propícia aos incêndios. A expectativa é que só depois de março haverá redução na influência do El Niño. A situação crítica dos incêndios irá permanecer em dezembro, janeiro, fevereiro e março”, pontua Jair.

Por meio da plataforma Terra Brasilis do INPE, foi constatado que 16% dos incêndios no Pará estão ocorrendo em florestas nativas. “É algo atípico comparado com incêndios anteriores. O incêndio era muito incomum porque a floresta é úmida e não consegue propagar as chamas, porém, devido à mudança do clima, tivemos situações climáticas atípicas que deixaram a floresta mais vulnerável, com mais vento, mais ondas de calor e menos umidade”, alerta Jair Schmitt. Em anos anteriores, dados técnicos apontavam para apenas 5% dos incêndios nas bordas das florestas.

Diversas queimadas estão ocorrendo em áreas que já foram desmatadas e estão consolidadas como áreas de pastagem. “Muitas pessoas utilizam o fogo para “limpar” a área, o que precisa de autorização prévia. Isso, em um período climático não apropriado, avança na floresta e faz queimar também”, diz.

Esforço federal

Cerca de 636 profissionais atuam diretamente no combate aos incêndios florestais, incluindo Ibama, ICMBio, Polícia Militar, Polícia Rodoviária, Força Nacional, entre outros. No Oeste do Pará, até o momento, foram 81 incêndios extintos, de acordo com o presidente do Ibama. Jair Schmitt detalha que, nas operações aéreas, foram 1.265,8 horas de voo e 1.180 lançamentos de água. “O objetivo de descarregar água é criar condições para os brigadistas entrarem, são eles que controlam os incêndios”, acrescenta o presidente do Ibama.

No Pará, a ação de combate aos incêndios também envolverá a Polícia Federal e a Agência Brasileira de Inteligência (Abin). Entre as apreensões já realizadas no Pará, segundo João Paulo Capobianco, ministro de Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), percebeu-se que os contratados para colocar fogo nas áreas de floresta não estão diretamente envolvidos com os resultados; são pessoas contratadas para a função.

Por isso, os incêndios passaram a acender um novo alerta para os órgãos federais, pois estão sendo utilizados como forma de limpeza ilegal de vegetações para atividades econômicas. Antes, os recursos ilegais mais utilizados para a remoção da vegetação de uma área eram a derrubada e o corte raso.

“Fazer derrubada e corte raso na Amazônia se tornou arriscado, o IBAMA e o ICMBio chegam nos locais em um intervalo de tempo curto. O incêndio é mais difícil encontrar o causador, temos que trabalhar em uma nova perspectiva de criar mais capacidade para isso”, reconhece o ministro.