Energia é restabelecida após apagão atingir 11 municípios do nordeste do Pará

Um apagão registrado na noite da segunda-feira (19) deixou ao menos onze municípios do nordeste do Pará sem energia. Os municípios atingidos são: Mãe do Rio, Paragominas, Concórdia do Pará, Acará, Bujaru, Ipixuna, Ulianópolis, Irituia, Aurora do Pará, São Domingos do Capim e parte de São Miguel do Guamá.

Em nota, a distribuidora de energia Equatorial Pará confirmou a falta de energia nesses municípios e garantiu que o problema foi resolvido na manhã desta terça-feira (20).

"A Equatorial Pará informa que normalizou completamente, por volta das 9h40, desta terça-feira, 20, o fornecimento de energia aos municípios de Mãe do Rio, Paragominas, Concórdia do Pará, Acará, Bujaru, Ipixuna, Ulianópolis, Irituia, Aurora do Pará, São Domingos do Capim e São Miguel do Guamá.".

Ainda segundo a nota, "diversos profissionais trabalharam incansavelmente, desde às 20h49 de ontem [19], para normalizar a situação no menor tempo possível".

A Equatorial também informou que a causa da interrupção ainda está em apuração, mas, provavelmente, foi causada por conta das fortes descargas elétricas na região que atingiram um equipamento que atende a subestação de Mãe do Rio. "A distribuidora lamenta os transtornos e agradece a compreensão dos clientes.", concluiu.