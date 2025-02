Segundo lugar de Medicina na Uepa é de Marabá e passou também na UFMG

Disciplina foi a palavra de ordem na vida do jovem Filipe Azevedo Rabelo, de 18 anos, aprovado em segundo lugar na Universidade do Estado do Pará (Uepa). Além das aulas regulares, ele conta que a dedicação aos estudos era diária também em casa. “Uma das partes mais importantes para mim foi ter uma rotina fixa de estudos, então todo dia eu chegava da escola e começava a estudar também em casa. Começava às 14 horas e estudava por de 4 horas seguidas. Incluindo sábados e domingos. Claro que pegava um pouco mais leve, mas nunca deixei de estudar aos finais de semana”, afirma.

Filipe se mudou com a família para Marabá há dois, período que ele usou para aprimorar suas estratégias de estudos e encontrar a melhor técnica para assimilar conteúdo. “Eu vejo que muitos estudantes baseiam seus estudos quase que exclusivamente assistindo a vídeoaulas da internet, fazendo resumos... isso é importante, mas eu acredito que o fundamental é resolver questões”, revela. Foi dessa forma que o jovem calouro alcançou o resultado que o levou a figurar no topo do listão do curso mais concorrido da Uepa. “Quando eu terminei a prova do Enem e vi que eu tinha acertado 167 questões, eu fiquei muito feliz porque eu praticamente já sabia que ia passar. O que me deixou mais ansioso foi a nota redação, mas eu tirei 940 na redação. Claro que eu queria mais, né? 960, até 980, mas eu tinha consciência de que eu tinha tirado uma nota sensacional”.

Além do bom desempenho no processo seletivo da Uepa, Filipe também pode comemorar a aprovação na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), pelo Sisu, e aguarda o resultado do Programa de Avaliação Seriado, da Universidade de Brasília (UnB), no próximo dia 7 de fevereiro. “Eu estou confiante que vou passar”, afirma.