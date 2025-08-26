Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
#end
O Liberal chevron right Pará chevron right

Sefa apresenta compromissos assumidos com a adesão ao Pacto pela Equidade Racial

Iniciativa do Tribunal de Contas do Estado do Pará, o Pacto já tem 58 entidades signatárias, e visa à tomada de medidas concretas para mudar o cenário de práticas racistas

O Liberal

O Pacto pela Equidade Racial na Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) foi lançado nesta segunda-feira (25). Mais de 100 pessoas, entre servidores e representantes de entidades públicas e privadas se reuniram no auditório da Sefa, em Belém, para conversar sobre práticas institucionais antirracistas, valorização da identidade negra, fortalecimento de políticas públicas inclusivas e construção de uma cultura baseada no respeito à diversidade e em justiça social.

O objetivo do evento foi apresentar as ações em desenvolvimento na Sefa para cumprir os compromissos assumidos no Termo de Adesão ao Pacto Pró-Equidade Racial, uma iniciativa do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE), por meio da Resolução nº 19.626/2024, destinada a combater a discriminação de raça por meio de ações de cooperação entre as instituições signatárias.

A adesão ao Pacto é um momento simbólico e estratégico de afirmação de compromissos com a justiça social, a diversidade e a integridade pública, afirmou o secretário da Fazenda do Pará, René Sousa Júnior. “É importante para a Sefa integrar a rede da pró-equidade, e cada um dos servidores poder refletir sobre o papel que cada um pode desempenhar”, disse ele.

Inclusão 

Foram apresentados os compromissos assumidos pela Sefa dentro do Pacto: instituir Grupo de Trabalho sobre Equidade Racial na Secretaria; realizar levantamento étnico-racial dos servidores para a autodeclaração racial; fomentar a formação continuada em educação antirracista e ações de letramento racial e formação institucional sobre racismo estrutural e institucional; estimular práticas inclusivas no serviço público e a legislação antidiscriminatória; garantir cotas raciais em concursos e Processo Seletivo Simplificado (PSS) feitos pela Secretaria; estabelecer cotas raciais para vagas de estágio e criar um canal de escuta, um espaço em ambiente virtual para acolhimento e denúncias

A Sefa já instituiu o Grupo de Trabalho para tratar do Pacto, e neste mês iniciou o Censo Étnico-Racial para conhecer melhor o perfil dos servidores e colaboradores e definir as medidas a serem tomadas. 

Letramento racial

O conselheiro-presidente do Tribunal de Contas do Estado, Fernando Ribeiro, agradeceu o empenho das instituições que apoiam a ação. O TCE é a entidade que instituiu o Pacto Pró-Equidade no Pará, que hoje conta com 58 entidades signatárias. O presidente destacou a importância do Pacto ao afirmar que, em sua vida, a questão de raça ou cor não era o mais importante, mas o caráter das pessoas. No entanto, ao tratar institucionalmente o assunto, se deparou com relatos sobre racismo. “Ao ouvir as narrativas me dei conta da enormidade que ainda é o preconceito na sociedade”, enfatizou.  

A titular da Secretaria de Estado de Igualdade Racial e Direitos Humanos (Seirdh), Edilza Fontes, afirmou que é preciso ver a sociedade com olhar diverso, e destacou a necessidade de políticas públicas que valorizem a diversidade, acolhendo as diferenças entre as pessoas. “Ninguém precisa se negar ou se esconder para ser feliz”, frisou a secretária.  

Para Maria do Carmo Sousa, que coordena a Escola de Contas Alberto Veloso, do TCE, aderir ao Pacto significa tomar medidas concretas, práticas, para mudar o cenário de racismo. Entre as atividades realizadas estão as ações de formação sobre letramento racial, a produção de materiais pedagógicos e educativos, a criação de manuais orientadores e o monitoramento de indicadores raciais.

A coordenadora lembrou, ainda, que o TCE pretende realizar, anualmente, uma Jornada de Boas Práticas, para informar e estimular as instituições públicas na adoção destas medidas, e destacou a importância da ação coletiva, integrada, que rompe a lógica de iniciativas isoladas e consolida as políticas permanentes de combate ao racismo. A cooperação entre instituições, disse Maria do Carmo Sousa, potencializa recursos e multiplica experiências.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Sefa

Governo do Pará

Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

ALERTA

No Pará, mais de 600 mil motoristas estão com a CNH vencida; saiba como renovar o documento

A irregularidade aumenta o risco de acidentes e expõe os condutores a multas, retenção do veículo e outras penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileir

25.08.25 10h57

LUTO

Morre Dani Sá, artista visual e referência da cultura paraense

Mulher negra e mãe solo, Dani Sá deixou uma trajetória de contribuições significativas para a cena cultural do Pará

24.08.25 15h13

OBRAS

Obras da Avenida Liberdade avançam e já chegam a 70% de conclusão

Além da infraestrutura viária, o projeto inclui 34 passagens de fauna para preservar o ecossistema local e garantir a circulação segura de animais silvestres

22.08.25 18h58

POLÍCIA

PF investiga desvio de recursos em obras de saneamento no município de Soure, na Ilha do Marajó

Por determinação judicial, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão nos municípios de Belém e Ananindeua

22.08.25 11h26

MAIS LIDAS EM PARÁ

USARIA?

VÍDEO: modelo desfila no Festival da Gó com biquíni ousado em homenagem ao Pará e viraliza na web

Dhienny Almeida representou Capanema no Musa do Festival da Gó 2025 com um biquíni ousado que homenageia a bandeira do Pará

23.08.25 17h46

LUTO

Morre Dani Sá, artista visual e referência da cultura paraense

Mulher negra e mãe solo, Dani Sá deixou uma trajetória de contribuições significativas para a cena cultural do Pará

24.08.25 15h13

LUTO

Manuel Ayres, médico e professor emérito da UFPA, morre aos 100 anos

Manuel Ayres morreu em Belém, deixando um legado que atravessa gerações na ciência, na saúde e no serviço público

24.08.25 13h57

TRÂNSITO

BR-316 tem novas regras para tráfego de caminhões pesados no Pará; veja

Novo decreto altera os critérios de restrição para veículos de carga, especialmente para os de grande porte

23.08.25 18h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda