'Secão' é preso por tentar matar amigo por causa de um carregador de celular

Um homem identificado apenas com a alcunha de “Secão” foi preso por tentativa de homicídio na última quinta-feira (16), na zona rural de Anajás, município na região do Marajó. Ele é acusado de ter desferido golpes de terçado no dia 18 de setembro de 2022 em um amigo identificado com o prenome de “Jaime“. A vítima teria ficado apenas com graves lesões no corpo.

De acordo com a Polícia Civil, Secão teria tentado contra a vida de Jaime quando ambos iniciaram uma discussão por causa do uso de um carregador de celular. O acusado teria se irritado e golpeado o suposto amigo. Na época, a vítima foi socorrida por moradores do entorno e conduzida ao Hospital Municipal de Anajás.

Ainda segundo informações da Polícia, Secão é conhecido na região por ser violento e por intimidar os ribeirinhos que moram nos arredores de sua residência. Também de acordo com a PC, o acusado possui um possível envolvimento com entorpecentes.