Santarém recebe Vigilância em Saúde com a oferta de exames gratuitos de doenças epidemiológicas

Com o objetivo de detectar e controlar precocemente os agravos à saúde pública, o município de Santarém, no oeste paraense, agora conta com a oferta de mais de 20 exames gratuitos, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, para monitorar as doenças epidemiológica que afetam a população. Esses exames são realizados no Núcleo Técnico de Vigilância em Saúde (NTVS), situado na Av. Moaçara, 735, bairro Floresta.

Santarém tem garantido uma resposta rápida e assertiva diante de potenciais surtos, por meio de um protocolo eficiente, que abrange desde a avaliação médica até a análise laboratorial, contribuindo assim para a promoção da saúde e o bem-estar da população. A iniciativa é da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

Dentre os exames, estão:

• Acidentes por animais peçonhentos.

• ⁠Investigação de doenças infecciosas como botulismo, cólera, coqueluche e covid-19.

• ⁠Monitoramento de casos e óbitos relacionados a dengue e outras arboviroses.

• ⁠Avaliação de doenças emergentes e reemergentes, como Ebola, Febre Amarela e Leishmaniose.

• ⁠Investigação de intoxicações exógenas por substâncias químicas e metais pesados.

• ⁠Rastreamento de doenças transmitidas por vetores, como malária e doença de Chagas.

• ⁠Identificação de casos de síndromes específicas, como Síndrome Inflamatória Multissistêmica em Adultos (SIM-A) e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) associada ao coronavírus.

Quando realizar os exames e tempo de resultado

Quando se trata da realização dos exames para detecção de diversos agravos à saúde, é fundamental considerar o tempo de manifestação dos sintomas e a necessidade de uma avaliação médica. Cada agravo possui sua própria sintomatologia e tempo de manifestação, o que influencia diretamente na decisão de realização do exame.

Segundo o coordenar do NTVS, Marcelino Xavier, em geral, os exames são realizados mediante avaliação médica e solicitação específica, além da apresentação de documentos de identidade. O ideal é que o paciente tenha o encaminhamento da UBS e vá até o NTVS para realizar a coleta de exame.

A coleta de amostras pode ser feita por meio de diferentes métodos, como sangue, saliva, secreções nasais ou raspagem de lesões, dependendo da natureza do agravo a ser analisado.

Quanto ao tempo para a divulgação dos resultados, este pode variar de 5 a 15 dias, dependendo se os exames são processados nos laboratórios locais de vigilância epidemiológica ou na central de saúde em Belém.

Importância dos exames compulsórios

Os exames compulsórios desempenham um papel fundamental na identificação precoce e no controle de doenças de interesse para a saúde pública.

Ao detectar casos de forma obrigatória, esses exames permitem o tratamento adequado dos pacientes, reduzindo complicações, sequelas e mortes associadas a essas enfermidades.

Havendo a identificação desses casos de doenças infecciosas de forma obrigatória, é possível garantir o tratamento adequado aos pacientes, reduzindo complicações, sequelas e mortes associadas a essas enfermidades. Dessa forma, os exames compulsórios desempenham um papel crucial na saúde coletiva e no controle de epidemias, protegendo a comunidade e promovendo o bem-estar de todos.