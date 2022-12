Santarém recebe 2 mil caixas de medicamentos para tratamento da covid-19

O Núcleo Técnico de Vigilância em Saúde (NTVS) do município de Santarém recebeu o medicamento utilizado no tratamento da infecção pelo vírus SARS- CoV-2.

No estoque do órgão tem 1.950 caixas do Paxlovid, que é uma combinação dos comprimidos nirmatrelvir e ritonavir (NMV/r). O objetivo dessa medicação é reduzir o risco de internações, complicações e mortes pela covid-19.

Dos medicamentos recebidos, já foram distribuídas 510 caixas para o Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo (HMS), Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 H, e Unidade de Síndromes gripais (USG) da Nova República.

O medicamento foi produzido pela Pfizer e pode ser administrada por via oral. Os pacientes aptos a receber a medicação são os que atendem os seguintes critérios:

- Imunossuprimidos com 18 anos ou mais;

- Pessoas com 65 anos ou mais.

- Ter covid-19 confirmada por teste rápido de antígeno ou por teste de biologia molecular.

- Estar entre o 1 o 5 dia de sintomas.

- Apresentar quadro clínico leve ou moderado (covid-19 não grave).

- Não requerer oxigênio suplementar.

O médico infectologista do HMS, João Assy, destaca a eficácia das substâncias medicamentosas. “Esse tratamento é indicado para pessoas que estejam na fase inicial dos sintomas e visa evitar a evolução da doença nos grupos de maior risco. Um aspecto muito positivo é porque reduz em até 90% as chances de internação”, constata o especialista.

A médica clínica geral da Unidade de Síndrome Gripal (USG) da Nova República, Yilent Reyna Rojas, frisa que a medicação não é indicada para prevenir a Covid-19, mas sim para tratar pessoas que já estão doentes. “O tratamento é específico para tratar pessoas positivadas para a COVID-19 e que se enquadrem nos critérios exigidos. Ainda mais porque o tratamento tem efeitos colaterais que apesar de leves são incômodos, como tontura, diarreia e dor abdominal”, explicou.

Distribuição da medicação em Santarém

Para que o paciente tenha acesso ao tratamento ele deve buscar atendimento pelo SUS nos seguintes pontos: Unidade Básica de Saúde(UBS), Unidade de Síndrome Gripal(USG), UPA e Hospital Municipal. Ele deve fazer o teste de covid-19, se der positivo receberá uma avaliação clínica, caso o médico entenda que o paciente se enquadra nos requisitos exigidos, o profissional vai prescrever o tratamento e já vai entregar a medicação para cidadão.

A coordenadora da vigilância epidemiológica da Semsa, Ana Cleide Serrazin, ressalta que a medicação só é fornecida após avaliação e prescrição médica. “Nos mandamos os medicamentos conforme a demanda das nossas unidades de saúde. Lá o médico avalia e receita o tratamento, caso necessário”, ressaltou.

Aonde vou para receber avaliação clínica para o tratamento?

• Unidade de Saúde Descentralizada 24h Nova República, fica localizada na Av. Tancredo Neves, próximo a Praça do bairro. Funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h e das 19h às 23h, e aos finais de semana de 8h às 23h.

• Unidade de Saúde Descentralizada 24h Santarenzinho, fica localizada na rua Elizander Nogueira, 610, Santarenzinho, atende apenas nos finais de semana, das 8h às 23h.

• Unidade de Pronto atendimento (UPA) 24 horas, localizada na Avenida Curuá-Una, S/N, no bairro São José Operário, atende de à população todos os dias da semana, 24 horas.

Serviços ofertados pelas unidades:

• Acolhimento ao Paciente

• Verificação de Pressão Arterial

• Verificação de Temperatura

• Verificação de Saturação e Batimentos cardíacos

• Consulta Médica

• Notificações

• Liberação de Medicações

• Testes Rápidos contra covid-19: RT/PCR e Antígeno