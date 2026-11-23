Os municípios de Santa Izabel do Pará e Muaná ficarão sem energia elétrica nos dias 24 e 25 de novembro, respectivamente, em função de desligamentos programados para a execução de serviços de manutenção e melhorias na rede elétrica. Nesta segunda-feira (23), o município de Ananindeua recebeu os serviços. Segundo a Equatorial Pará, as intervenções integram o planejamento contínuo para fortalecer a infraestrutura do sistema elétrico, melhorar o desempenho da rede e proporcionar mais qualidade e estabilidade no fornecimento de energia aos clientes.
Em Ananindeua, os serviços foram realizados na manhã desta segunda-feira (23), no bairro do Maguari, das 9h às 13h, nos seguintes locais: Estrada do Curuçambá, entre Estrada do Maguari e Alameda Pará; Alamedas A, Park Cristina e Park Vitória. Por conta da manutenção, o município ficou sem energia.
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No município de Santa Izabel do Pará, os serviços serão realizados na terça-feira (24), das 9h30 às 15h30, no bairro Centro, abrangendo trechos da avenida Pedro Constantino, entre as ruas Tenente Ciro Brito e João Pessoa; da avenida Marechal Deodoro da Fonseca, entre a rua Leda Ferreira Freitas e a avenida Pedro Constantino; e da avenida Francisco Amâncio, entre a avenida Pedro Constantino e a travessa José Amâncio.
Já em Muaná, a programação está prevista para quarta-feira (25), das 9h30 às 11h, em toda a área rural do distrito de São Miguel do Pracuúba.
Ações
Entre as ações previstas para a melhoria da rede de distribuição, estão: recondutoramento de cabos, substituição de componentes e outros procedimentos de manutenção e modernização da infraestrutura elétrica. De acordo com a distribuidora, as ações contribuem para reduzir vulnerabilidades do sistema, melhorar as condições operacionais dos equipamentos e garantir maior confiabilidade no fornecimento de energia.
O gerente de Obras e Manutenção da Equatorial Pará, Yuri Salame, destaca que as atividades são fundamentais para acompanhar as necessidades do sistema elétrico e oferecer um serviço cada vez mais seguro e eficiente à população.
“Os desligamentos programados são necessários para que nossas equipes possam executar os serviços com segurança e qualidade. São intervenções que fazem parte dos investimentos contínuos da Equatorial na modernização da rede elétrica. Nosso objetivo é fortalecer o sistema, reduzir pontos de vulnerabilidade e proporcionar mais estabilidade no fornecimento de energia para os clientes”, explica o gerente.
A distribuidora reforça que o desligamento programado no fornecimento é uma medida necessária para garantir a segurança dos profissionais que atuarão diretamente na rede elétrica. Mesmo com o sistema desligado, os moradores devem considerar que a rede pode ser energizada a qualquer momento, por isso não devem realizar intervenções ou se aproximar de cabos e equipamentos elétricos.
A Equatorial reforça ainda, que os clientes das áreas contempladas são comunicados com antecedência através de carta, carro-som, além de informes nas rádios. A comunicação garante que os clientes possam se organizar e se preparar para os períodos em que a rede estará em manutenção.
Confira os dias e horários dos desligamentos
Santa Izabel do Pará
Data: terça-feira, 24 de novembro.
Horário: das 9h30 às 15h30.
Local: bairro Centro.
Trechos: avenida Pedro Constantino, entre as ruas Tenente Ciro Brito e João Pessoa; avenida Marechal Deodoro da Fonseca, entre a rua Leda Ferreira Freitas e a avenida Pedro Constantino; e avenida Francisco Amâncio, entre a avenida Pedro Constantino e a travessa José Amâncio.
Muaná
Data: quarta-feira, 25 de novembro.
Horário: das 9h30 às 11h.
Local: área rural.
Abrangência: todo o distrito de São Miguel do Pracuúba.
Em caso de dúvidas, os clientes podem entrar em contato com a Equatorial Pará pelos canais oficiais de atendimento: Central 0800 091 0196, WhatsApp Clara (91) 3217-8200, aplicativo Equatorial Energia e site www.equatorialenergia.com.br.