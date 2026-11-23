Motociclista fica em chamas após acidente de trânsito em Tucuruí

Duas pessoas ficaram feridas após uma colisão entre motocicletas registrada no início da tarde desta segunda-feira (23/11), na avenida 7 de Setembro, região central de Tucuruí, no sudeste do Pará. Com a batida entre os dois veículos, uma das motos pegou fogo e as chamas atingiram os condutores.

Conforme o portal Correio de Carajás, o sinistro ocorre às 13h07 e foi registrado por uma câmera de segurança. As imagens mostram as duas motocicletas seguindo no mesmo sentido da via. Em determinado momento, uma delas encosta na outra, provocando a perda de controle dos veículos. As motos derrapam na pista e, na sequência, uma delas começa a pegar fogo. As gravações revelam ainda um dos motociclistas com as roupas em chamas.

Quatro homens que estavam nas proximidades correram para socorrê-lo e utilizaram as próprias camisas para tentar apagar o fogo, ainda de acordo com o Correio. Extintores de incêndio também foram usados na tentativa de controlar as chamas, que acabaram sendo debeladas com a ajuda de MORADORES.